Пожар произошел на территории храма в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Солдатская улица 4 Карта всех событий

На территории храма Петра и Павла на Солдатской улице в районе Лефортово загорелась хозяйственная постройка. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города во вторник, 24 мая.

По его словам, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. О том, перекинулся ли огонь на здание храма, пока данных нет.

Еще одно возгорание произошло в складском помещении на северо-западе Москвы 23 мая. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров, сгорели вещи и имущество, принадлежащее местному автосервису, расположенному в здании.

Спасательные службы столицы ликвидировали возгорание.