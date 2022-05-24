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Пожар произошел на территории храма в Москве

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Пожар произошел на территории храма в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Солдатская улица 4 Карта всех событий

На территории храма Петра и Павла на Солдатской улице в районе Лефортово загорелась хозяйственная постройка. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города во вторник, 24 мая.

По его словам, площадь возгорания составляет 150 квадратных метров. О том, перекинулся ли огонь на здание храма, пока данных нет.

Еще одно возгорание произошло в складском помещении на северо-западе Москвы 23 мая. Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров, сгорели вещи и имущество, принадлежащее местному автосервису, расположенному в здании.

Спасательные службы столицы ликвидировали возгорание.

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