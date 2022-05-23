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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в складском помещении на северо-западе Москвы

Егор Провоторов
Происшествия
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в складском помещении на северо-западе Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вечером в понедельник, 23 мая, произошло серьезное возгорание в одном из складских помещении на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на улице Адмирала Макарова, д 2.

Площадь пожара составила порядка 100 квадратных метров, сгорели личные вещи и имущество, принадлежащее местному автосервису, расположенному в здании. В настоящий момент возгорание полностью ликвидировано спасательными службами столицы.

Минувшим утром на территории частного жилого дома в микрорайоне Клязьма подмосковного города Пушкино произошел серьезный пожар, в результате которого погибли пять человек, в том числе двое подростков 14 и 16 лет.

Предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а прокуратура Подмосковья организовала проверку.

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