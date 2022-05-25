Диетолог Соломатина назвала самый вредный вид чая

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Самый вредный вид чая — пакетированный. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, всем поклонникам этого напитка лучше остановить свой выбор на листовом.

— В пакетики добавляют чайный мусор, остатки чайного производства. Он быстро заваривается из-за измельчения. Советую не увлекаться пакетированным чаем, — объяснила она.

Эксперт также отметила, что у здоровых людей адекватное потребление чая уменьшает риск развития атеросклероза и оказывает противомикробное действие на стенки желудка.

До этого Соломатина рассказала, какая еда и напитки повышают аппетит. Путь к стройности сложен и тернист, однако поддерживать себя в хорошей форме будет проще, если исключить из рациона продукты-«раздражители», подчеркнула эксперт. Как отметила специалист, овощи и фрукты с раздражающими кислотами в составе заставят человека съесть в два раза больше, чем он планировал. Однако больше опасаться определенных напитков, которые мгновенно повышают уровень глюкозы, а инсулин ее быстро перерабатывает в жир.