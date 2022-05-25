Анастасия Ракова: Город предлагает частным и федеральным медорганизациям перевести в цифровой вид справки по болезни школьников

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Частные и федеральные клиники приглашены для присоединения к проекту, связанном с автоматической передачей в школы и детские сады справок о временной нетрудоспособности ребенка (форма 095/у) в электронном виде. Об этом в среду, 25 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы продолжаем развитие сервиса — теперь приглашаем к участию в проекте частные и федеральные клиники. Это поможет избавить родителей от необходимости передавать в школу или детский сад бумажные справки после посещения таких медорганизаций, упростить передачу информации в образовательные учреждения и исключить вероятность случайной утраты справок, — отметила она.

При этом заммэра напомнила, что уже год в столице справки после болезни ребенка оформляются в городских поликлиниках в цифровом виде. Ракова уточнила, что вся необходимая информация автоматически передается в систему «ЕМИАС.Школа» в школах и детсадах.

Участником проекта, как уточняется, может стать любая лицензированная медицинская организация города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в столице расширили функционал электронной медицинской карты ребенка. Теперь родителям и врачам доступны в ней сведения о новорожденном.