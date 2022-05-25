Рейтинг одобрения Байдена обновил антирекорд

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Рейтинг одобрения американского президента Джо Байдена достиг рекордно низких показателей в 36 процентов из-за инфляции в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и Ipsos.

По данным опроса, 59 процентов граждан Америки не довольны президентством Байдена. Около 36 процентов респондентов заявили, что поддерживает политику нынешнего президента. По данным агентства, этот рейтинг является самым низким за все время нахождения Байдена не его посту.

Уточняется, что эти показатели все равно превышают минимальный рейтинг экс-президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости.

До этого профессор Варшавского университета Богдан Шклярский заявил, что вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию на Украине с учетом состояния американской экономики «настигнет» президента США Джо Байдена. По его словам, представители демократической и республиканской партий одинаково поддерживают внешнюю политику Вашингтона по украинскому вопросу, однако это не принесет ничего хорошего нынешнему американскому лидеру.