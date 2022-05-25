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Польский профессор заявил, что участие США в украинском кризисе повредит Байдену

Полина Долганова
В мире
Польский профессор заявил, что участие США в украинском кризисе повредит Байдену
Фото: Whitehouse

Вмешательство Соединенных Штатов в ситуацию на Украине с учетом состояния американской экономики «настигнет» президента США Джо Байдена. Об этом заявил профессор Варшавского университета Богдан Шклярский.

По его словам, представители демократической и республиканской партий одинаково поддерживают внешнюю политику Вашингтона по украинскому вопросу, однако это не принесет ничего хорошего нынешнему американскому лидеру.

— Учитывая все слабые стороны этого президентства, каждый фактор, каждый доллар, потраченный на Украине, будут рассматриваться как выброшенные на ветер деньги, — заявил специалист.

Он подытожил, что на рейтинг Байдена влияет упадок американской экономики, что вряд ли изменится в будущем, передает РИА Новости.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог выговорить название своей страны, на посту руководителя которой он находится. Видео неловкого момента появилось в Сети в среду, 18 мая.

22 апреля президент Байден в очередной раз протянул руку для рукопожатия в никуда. Инцидент произошел во время выступления американского лидера в Сиэтле. Когда он закончил речь о реформах и попрощался со зрителями, то обернулся назад, чтобы пожать руку. Правда, позади президента США никого не оказалось.

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