Джо Байден не смог произнести название своей страны

Фото: flickr/whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог выговорить название своей страны, на посту руководителя которой он находится. Видео неловкого момента появилось в Сети в среду, 18 мая.

— Отраженными в сообществе Эй-Эй-Эн-Эйч, — запнулся американский лидер.

После этого он обернул ситуацию в шутку и произнес: «Ай-ай-ай!».

22 апреля президент Байден в очередной раз протянул руку для рукопожатия в никуда. Инцидент произошел во время выступления американского лидера в Сиэтле. Когда он закончил речь о реформах и попрощался со зрителями, то обернулся назад, чтобы пожать руку. Правда, позади президента США никого не оказалось. В этот же день Байден во время своего выступления в штате Орегон не смог выговорить фамилию члена палаты представителей Эрла Блюменауэра и разрешил называть себя Биденом.

15 апреля Байден после своего выступления в Северной Каролине повернулся, чтобы пожать руку своим коллегам, однако рядом никого не было. На видео, появившемся в Сети, видно, как американский лидер протянул руку в воздух.