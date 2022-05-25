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Столичным разработчикам рассказали об упрощении подачи заявок на тестирование инноваций в транспорте

Араз Салехов
Город
Столичным разработчикам рассказали об упрощении подачи заявок на тестирование инноваций в транспорте
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичным разработчикам упростили знакомство с транспортной инфраструктурой города с помощью создания собственной «песочницы» для стартап-проектов. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Фонд «Транспортные инновации Москвы» занимается поиском и внедрением технологий в структуру московского транспорта. Мэр Москвы поставил задачу запускать как можно больше современных сервисов, благодаря которым растет комфорт передвижения по городу. Благодаря фонду мы можем поддерживать интересные идеи и развивать российскую транспортную отрасль, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом заммэра добавил, что при поддержке фонда в городе проходит тестирование огромного количества систем, позволяющих упрощать жизнь обычным горожанам.

Напомним, что «песочницей» в мировой практике называют особый правовой формат взаимодействия частных компаний и регулятора (ведомства, госучреждения). Подобная технология дает возможность на практике протестировать новые технологии и продукты, для которых нет еще нормативной базы, без нарушений действующего законодательства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, Ликсутов заявил, что в городе повысится уровень эффективной работы столичных электробусов благодаря совместному сотрудничеству Мосгортранса и Московского физико-технологического института (МФТИ).

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