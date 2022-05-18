Эффективность работы электробусов в Москве повысится

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мосгортранс и Московский физико-технологический институт (МФТИ) подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является повышение работы столичных электробусов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в среду, 18 мая.

— Прогресс не стоит на месте, мы постоянно развиваем наши электробусы, делая их все лучше. Благодаря сотрудничеству с коллегами из МФТИ, мы сможем проводить совместные испытания нашего экотранспорта, собирать и анализировать данные по его работе. В конечном итоге транспорт станет еще технологичнее и безопаснее, — заявил заммэра.

На данный момент в городе 72 маршрута, по которым курсирует тысяча электробусов. Транспортные средства уже проехали более 80 миллионов километров и перевезли около 200 миллионов пассажиров. Примечательно, что вредоносные выбросы в атмосферу благодаря замене обычных автобусов на экологичный транспорт уменьшились на 60,7 тонны в год, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Ликсутов сообщил, что весь транспорт, закупаемый Москвой, производится на территории России. Он подчеркнул, что по ряду видов транспортных средств столица является ключевым потребителем всего российского транспортного машиностроения.