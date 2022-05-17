Ликсутов: Закупаемый Москвой транспорт производится на территории России

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Весь транспорт, закупаемый Москвой, производится на территории России. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов во вторник, 17 мая.

— Весь транспорт, который покупает правительство Москвы, произведен только на территории РФ, и по ряду видов транспортных средств Москва здесь является ключевым потребителем всего российского транспортного машиностроения. Например, по пригородным поездам, правительство Москвы покупает более 85 процентов от всех пригородных поездов, 100 процентов электробусов, 90 процентов всех вагонов метро, почти 70 процентов трамваев, — отметил Ликсутов.

Так, по его словам, за 11 лет Москва закупила более 11 тысяч единиц наземного городского транспорта. Заммэра подчеркнул, что важную роль в обновлении подвижного состава столицы и поддержании отечественных производителей играют длительные контракты на ежегодное приобретение транспорта. Такие договоры обеспечивают работой 150 тысяч россиян, заявил Ликсутов в интервью телеканалу «Москва 24».

2 мая Московский метрополитен заключил контракт на покупку 30 тысяч тонн рельсов производства Челябинского металлургического комбината. Отмечается, что данного количества рельсов хватит до 2024 года более чем на 250 километров путей. Таким образом можно будет полностью обновить три линии столичного метро, что сравнимо с расстоянием от Москвы до Ярославля.