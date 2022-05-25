Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве образовательного комплекса в Некрасовке

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Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка, микрорайон Люберецкие Поля, 17-й квартал Карта всех событий

В Юго-восточном административном округе появится образовательный комплекс со школой, учебным корпусом и двумя детскими садами. Об этом в среду, 25 мая, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В 17 квартале Некрасовки мы в настоящее время ведем строительство большой школы на 1150 мест, учебного корпуса на 350 мест и двух детских садов на 275 и 300 мест. Таким образом, в квартале будет возведен крупный образовательный комплекс для детей разных возрастов, — отметил он.

В трехэтажном здании школы будут находиться начальная школа на 700 учеников и основная школа на 450 учеников. Помимо этого, на объекте возведут отдельный корпус для старшеклассников на 350 мест.

Также новый учебный корпус появится в Северном административном округе. Глава столичного департамента добавил, что корпус рассчитан на 400 мест — 200 школьных и 200 дошкольных. Новое здание будет расположено по адресу улица Правды, владение 1а.

Напомним, что в ЮВАО построят пять детских садов в этом году. По словам Загрутдинова, четыре детских сада на 1150 мест возведут в Некрасовке, а еще один на 200 мест рабочие построят в районе Южнопортовый.