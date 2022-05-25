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Представителей России не пригласят на церемонию памяти в Хиросиме

Полина Долганова
В мире
Представителей России не пригласят на церемонию памяти в Хиросиме
Фото: Unsplash

Российский посол в Японии Михаил Галузин сообщил, что власти города Хиросимы не будут приглашать представителей России на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки, которая состоится 6 августа. Об этом он заявил в среду, 25 мая.

— Подобный постыдный шаг — очередное свидетельство того, что руководство японского движения, именующего себя антиядерным, на деле в очередной раз повернулось спиной к памяти десятков тысяч своих сограждан, — заявил посол.

По словам Галузина, когда он был на церемониях ранее, он не слышал от японских представителей четкой позиции о том, кто совершил это «чудовищное массовое убийство».

По мнению посла, это свидетельствует о желании Японии выполнить свой союзнический долг перед США.

Галузин напомнил, что именно российская сторона инициировала продление договора между РФ и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, передает РИА Новости.

До этого представителей от России не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции, которое должно было состояться 8 мая. Об этом сообщил российский посол в стране Алексей Мешков. По его словам, традиционно на празднование всегда приглашались дипломаты и военные атташе из СССР, России и Белоруссии.

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