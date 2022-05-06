Россию не пригласили отпраздновать окончание Второй мировой войны во Франции

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Представителей от России не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции, которое должно состояться 8 мая. Об этом сообщил российский посол в стране Алексей Мешков.

По его словам, традиционно на празднование всегда приглашались дипломаты и военные атташе из СССР, России и Белоруссии.

— В этом году нам места на трибуне не нашлось, — отметил посол.

Он также добавил, что в 2022 году на церемонии будут присутствовать представители тех государств, которые воевали на стороне фашистской Германии, передает ТАСС.

Около 11 тысяч человек, 131 образец техники и 77 летательных аппаратов будут принимать участие в военном параде на Красной площади 9 мая. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, впервые в пешем строю можно будет наблюдать парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Кроме того, по главной площади Москвы также проедут 122-миллиметровые РСЗО с системой управления наведением и огнем.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что празднование 9 Мая в России пройдет в обычном режиме. Он добавил, что информации о составе участников парада нет, его определением займется Минобороны России. Официальный представитель Кремля заключил, что также не знает, будут ли участвовать в празднике военные из ЛДНР.