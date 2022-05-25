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«Девка реально удалая»: Охлобыстин объяснил, почему Собчак прощают скандальные выходки

Анастасия Колоскова
Общество
«Девка реально удалая»: Охлобыстин объяснил, почему Собчак прощают скандальные выходки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер, режиссер и в прошлом православный священник Иван Охлобыстин объяснил, почему журналистке Ксении Собчак, которая уехала из России сразу после начала спецоперации на Украине, удалось избежать осуждения общественности в отличие от других звезд.

— Я знаю, почему Ксюху прощают. У нас очень многое в русском народе прощается за удаль. А она девка реально удалая! — озвучил свою версию феномена Собчак Охлобыстин.

Однако артист убежден, что отправляться в отпуск в условиях сложной ситуации для страны является неправильным.

— Долг артиста — вещать то, о чем думает народ, развлекать, снимать психологическую тяжесть. Но уж никак не разъезжать по курортам в «намеченные» отпуска, когда люди с замиранием сердца следят за происходящей ситуацией глобального масштаба, — цитирует актера «СтарХит».

На днях Охлобыстин раскритиковал семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Так, актер заявил, что юморист не является частью «нашей культуры» и отнес его к «оформительному цеху». А в целом пару Галкина и Пугачевой он назвал «противоречивым символом страны».

Иван Охлобыстин критика Ксения Собчак
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