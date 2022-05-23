«Галкин — не часть нашей культуры»: Охлобыстин рассказал о своем отношении к юмористу

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Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к телеведущему Максиму Галкину, который вместе со своей женой Аллой Пугачевой и детьми уже три месяца живет в Израиле.

— Галкин — это не часть нашей культуры, это что-то из оформительного цеха, допов, которые стали главными. У меня все программы с ним вызывали оторопь, я вообще таких аномалий побаиваюсь, — сказал он.

Актер добавил, что испытывает некое «отчуждение» по отношению к юмористу.

Помимо этого, Охлобыстин назвал пару Галкина и Пугачевой крайне противоречивым символом страны. По его словам, певица до сих пор остается одним из главных бенефициаров, которого надо миновать для «прохода наверх», передает StarHit.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше двух месяцев живут в Израиле. В апреле в Сети появилась информация, что во время отсутствия звездной пары за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков. Однако позже он опроверг слухи о своем проживании в замке.

Позже российская певица Алла Пугачева рассказала, когда вернется в Россию. По словам Примадонны, это случится осенью этого года.