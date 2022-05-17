«Каникулы-то заканчиваются»: Пугачева рассказала, когда вернется в Россию

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Российская певица Алла Пугачева планирует вернуться в Россию осенью 2022 года. Об этом артистка рассказала во вторник, 17 мая.

— А как же! Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся, — заявила Примадонна в разговоре с газетой «Известия».

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше двух месяцев живут в Израиле. В апреле в Сети появилась информация, что во время отсутствия звездной пары за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков. Однако позже он опроверг слухи о своем проживании в замке.

Недавно о планах вернуться в Россию рассказал артист Андрей Макаревич. По его словам, в настоящее время он не имеет возможности планировать что-то на будущее. Он также связал свое возможное возвращение с «дорожкой, по которой двинется Россия».

В настоящее время Макаревич находится в Израиле вместе с молодой женой и новорожденным сыном. Супруга музыканта Эйнат Кляйн рассказала, что не видит смысла давать их новорожденному сыну российское гражданство.