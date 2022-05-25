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Более 100 тысяч квадратных метров жилья по реновации построят на востоке Москвы

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 100 тысяч квадратных метров жилья по реновации построят на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В Восточном административном округе на месте десяти снесенных домов собираются построить более 100 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— На территории округа продолжается расселение 42 старых домов, еще 21 полностью расселили, десять из них демонтировали по технологии умного сноса. Всего на территории округа в программу реновации включено 1062 дома, в которых проживает около 210 тысяч человек, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В районе Северное Измайлово, как уточняется, на месте демонтированных домов возводят четыре новостройки, при этом в районе Косино-Ухтомский идет подготовка проектной документации для строительства еще двух домов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше 55 тысяч участников программы реновации переехали в новое жилье. Так, лидером по темпам переселения является Западный административный округ Москвы.

Строительство Восточный административный округ (ВАО) Москва
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