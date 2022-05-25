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Наталья Сергунина: Более 2,8 тысячи заявок подано на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства

Араз Салехов
Город
Наталья Сергунина: Более 2,8 тысячи заявок подано на конкурс грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 2,8 тысячи заявок было подано на соискание грантов Мэра Москвы в сфере культуры. Об этом в среду, 25 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В этом году мы получили больше 2,8 тысячи заявок от талантливых ребят. Первый тур был заочным — эксперты оценивали участников по видеозаписям их выступлений. Сейчас проходит второй этап — живые прослушивания. А 20 сентября на концертных площадках Москвы начнется открытая заключительная часть конкурса. Такая система позволяет выбрать среди сотен учащихся самых ярких музыкантов, танцоров, художников и актеров», — отметила она.

Участниками мероприятия, как уточняется, станут не только солисты, но и более 230 ансамблей, свыше 70 оркестров. Лауреатов выберут в 19 номинациях в области музыкального, изобразительного, театрального и хореографического искусства. По ее словам, в этом году впервые в третьем туре конкурса, минуя первый и второй, примут участие победители олимпиад «Искусство — детям».

Также стало известно, что 874 заявки поступило на участие в первой Московской неделе моды, которая пройдет с 20 по 26 июня.

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