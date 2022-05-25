Эксперт оценил вероятность распространения обезьяньей оспы в России

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Распространение обезьяньей оспы на территории России маловероятно, так как на границах страны проводится серьезный фитосанитарный контроль. Об этом сообщила заместитель генерального директора научного центра «Вектор», кандидат биологических наук Татьяна Непомнящих.

По ее словам, инфекция вряд ли представляет большую опасность, так как в предыдущие вспышки оспы обезьян в большинстве случаев течение болезни сопровождалось легкими симптомами.

— Тяжелое течение возникало у детей и у людей с ослабленным иммунитетом, — уточнила эксперт.

Непомнящих назвала появление таких болезней комплексной проблемой. На ситуацию влияет множество факторов, в том числе изменение климата и смена ареалов обитания животных, а также природохозяйственная деятельность человека, продажа диких животных и употребление мяса, подчеркнула кандидат наук.

При этом она отметила, что это касается не только неблагополучных, но и развитых стран, где фиксируют множество случаев заражения болезнями от животных, пишет RT.

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева рассказала, что начальными симптомами оспы обезьян являются повышенная температура тела, недомогание и сыпь.