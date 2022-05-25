Круглый стол «Импортозамещение: поиск российских поставщиков» пройдет в Москве

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице 26 мая состоится круглый стол «Импортозамещение: поиск российских поставщиков». Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В программе — обсуждение возможностей локализации производства, механизмов перехода с иностранного оборудования, сырья и комплектующих на отечественные аналоги и мер субсидирования закупок оборудования. Также спикеры поделятся своим опытом использования портала поставщиков для поиска отечественных компаний с целью импортозамещения на производстве, — говорится в сообщении.

Участниками события, как уточняется, будут столичные предприниматели, руководители отделов стратегического развития и закупок компаний, а также представители городской власти. Прямую трансляцию круглого стола можно будет посмотреть на сайте центра поддержки экономики Москвы. Начало события назначено на 13:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в период с 19 мая по 2 июня в столице будет проходить новый цикл круглых столов с представителями столичного бизнеса, он пройдет в онлайн-формате. Первый круглый стол был посвящен замещению ушедших из России иностранных брендов и расширению рынков сбыта.