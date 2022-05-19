Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Столичным предпринимателям рассказали о начале цикла круглых столов с бизнесом

Араз Салехов
Город
Столичным предпринимателям рассказали о начале цикла круглых столов с бизнесом
Фото: Unsplash

В период с 19 мая по 2 июня в столице будет проходить новый цикл круглых столов с представителями столичного бизнеса, он пройдет в онлайн-формате. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Участники обменяются опытом трансформации бизнес-процессов, обсудят появившиеся на рынке возможности для переориентации производства, расскажут о формировании новых логистических цепочек, поиске поставщиков и рынков сбыта. Спикерами станут руководители и эксперты компаний из сферы производства, ИТ, строительства и торговли, — говорится в сообщении.

Организатором события, как уточняется, выступит центр поддержки экономики Москвы. Первый круглый стол будет посвящен замещению ушедших из России иностранных брендов и расширению рынков сбыта. Он состоится 19 мая в 13:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, горожанам рассказали о преимуществах статуса самозанятого. Так, в городе подобный статус имеют более 971 тысячи человек. При этом с начала текущего года число самозанятых в столице выросло на 105 тысяч человек.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что в период с 20 по 21 мая на базе площадки «Цифрового делового пространства» состоится вторая выставка-форум «Карьера vs бизнес». Мероприятие будет посвящено развитию профессиональных и предпринимательских навыков у молодежи.

Бизнес Мероприятия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте