Столичным предпринимателям рассказали о начале цикла круглых столов с бизнесом

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В период с 19 мая по 2 июня в столице будет проходить новый цикл круглых столов с представителями столичного бизнеса, он пройдет в онлайн-формате. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Участники обменяются опытом трансформации бизнес-процессов, обсудят появившиеся на рынке возможности для переориентации производства, расскажут о формировании новых логистических цепочек, поиске поставщиков и рынков сбыта. Спикерами станут руководители и эксперты компаний из сферы производства, ИТ, строительства и торговли, — говорится в сообщении.

Организатором события, как уточняется, выступит центр поддержки экономики Москвы. Первый круглый стол будет посвящен замещению ушедших из России иностранных брендов и расширению рынков сбыта. Он состоится 19 мая в 13:00, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, горожанам рассказали о преимуществах статуса самозанятого. Так, в городе подобный статус имеют более 971 тысячи человек. При этом с начала текущего года число самозанятых в столице выросло на 105 тысяч человек.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина напомнила, что в период с 20 по 21 мая на базе площадки «Цифрового делового пространства» состоится вторая выставка-форум «Карьера vs бизнес». Мероприятие будет посвящено развитию профессиональных и предпринимательских навыков у молодежи.