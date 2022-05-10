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Москвичам рассказали о преимуществах статуса самозанятого

Араз Салехов
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Москвичам рассказали о преимуществах статуса самозанятого
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице с каждым годом увеличивается число самозанятых, подобный налоговый статус в городе уже имеется у более 971 тысячи человек. Об этом во вторник, 10 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Статус самозанятого появился в России сравнительно недавно, только в 2019 году. Это позволило выйти из тени тем, кто работал на себя, например учителям, которые занимались репетиторством, или фотографам. Такая простая и прозрачная форма легального ведения небольшого бизнеса быстро стала набирать популярность, особенно в Москве, — говорится в сообщении.

Уточняется, что с начала текущего года число самозанятых в столице выросло на 105 тысяч человек. Подобный статус дает возможность работать на себя, уплачивая налог на профессиональный доход (НПД).

Получить статус самозанятого можно в том случае, если годовой доход предприятия не превышает сумму в 2,4 миллиона рублей. Более подробную информацию о преимуществах данного статуса можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Также стало известно, что центр занятости населения «Моя работа» с 20 по 30 мая займется проведением онлайн-тренингов и мастер-классов для начинающих предпринимателей. Там бизнесмены-эксперты в рамках мероприятий расскажут, как можно монетизировать хобби, отыскать варианты подработки и развить бизнес в условиях нестабильности на рынке.

Помимо этого, профессор Департамента социологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Разов считает, что участие самозанятых граждан в бизнес-процессах российского среднего и крупного бизнеса является принципиально новой экономической конструкцией для страны, у которой есть колоссальные перспективы.

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