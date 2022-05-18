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Заммэра Москвы Сергунина пригласила молодежь на форум «Карьера vs бизнес»

Араз Салехов
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Заммэра Москвы Сергунина пригласила молодежь на форум «Карьера vs бизнес»
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

В столице в период с 20 по 21 мая на базе площадки «Цифрового делового пространства» пройдет вторая выставка-форум «Карьера vs бизнес». Об этом в среду, 18 мая, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина,

— Форум пройдет уже во второй раз. В прошлом году в нем приняли участие больше двух тысяч человек. Это выпускники школ, студенты и начинающие специалисты. Программа нацелена на то, чтобы помочь молодым людям определиться с карьерой. Им расскажут о работе по найму и открытии собственного дела. В течение двух дней состоятся встречи и консультации с экспертами и ярмарки вакансий, — отметила она.

Мероприятие будет посвящено развитию профессиональных и предпринимательских навыков у молодежи. Участниками события могут стать горожане в возрасте от 16 до 35 лет. Предварительная регистрация открыта на официальной странице форума.

Помимо этого, 18 мая в столице для бизнесменов пройдет презентация акселерационных программ Business Booster Day. Предпринимателям расскажут об акселерационной поддержке экспортно ориентированных деятелей, раскроют содержание модулей программ, их влияние на развитие бизнеса и многое другое.

Также Сергунина рассказала, что в рамках московской программы льготного кредитования малые и средние предприятия, зарегистрированные в столице не больше года назад, могут получить финансирование на особых условиях. Так, льготная ставка будет действовать в течение года и составит от 0 до 18 процентов в зависимости от выбранного банка. Заем выдается сроком до трех лет, а его максимальная сумма составит пять миллионов рублей.

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