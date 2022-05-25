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Москвичам рассказали о работе роботов столичного производства

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали о работе роботов столичного производства
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Жителям столицы рассказали о работе роботов столичного производства. Их главная задача — заменить человека на опасных участках производства, а также избавить людей от монотонной работы. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Москва развивается наряду с мировыми робототехническими центрами. Сегодня в городе работает 249 предприятий машиностроения, некоторые активно используют на производствах промышленных и сервисных роботов, а также робототехнические системы, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом заммэра отметил большую роль инновационного кластера в особой экономической зоне столицы. По его словам, ее резиденты предлагают передовые решения в области микроэлектроники, медицинских и информационных технологий, приборостроения и других, что в свою очередь позволяет развивать технологическую сферу города.

Более подробную информацию о роботах столичного производства можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Во вторник, 24 мая, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о трехкратном увеличении площади производства телекоммуникационного оборудования на территории компании «Бифорком Тек», являющейся резидентом технополиса «Москва». Подобная инициатива в свою очередь даст городу 80 новых рабочих мест.

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