Андрей Бочкарев рассказал о подготовке к запуску новой соединительной ветки в электродепо «Замоскворецкое»

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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В столице собираются ввести в эксплуатацию два перегонных тоннеля новой служебной ветки в электродепо «Замоскворецкое». Об этом в среду, 25 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В тоннелях на вводимом участке завершены все строительно-монтажные и пусконаладочные работы, проверен габарит и подано напряжение. Заключительным этапом перед открытием станет запуск пробного поезда и накатка путей, — отметил он.

При этом заммэра добавил, что для интеграции новой соединительной ветки между ме­тро и электродепо «Замоскворецкое» были врезаны пять стрелочных переводов. Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков уточнил, что правый и левый перегонные тоннели строили с помощью тоннелепроходческого комплекса «Марина» диаметром шесть метров.

— После окончания проходки в готовых тоннелях мы выполнили устройство верхнего строения пути и межтоннельных водоотливных установок, осуществили монтаж кабельной продукции. Ввод новой соединительной линии запланирован на конец этого месяца, — рассказал он.

Во вторник, 24 мая, Бочкарев заявил, станция «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готова к началу пусконаладочных работ. По его словам, строительство станций БКЛ идет самыми активными темпами.