Андрей Бочкарев: Станция «Текстильщики» БКЛ метро готова к началу пусконаладочных работ

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Станция «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро готова к началу пусконаладочных работ. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что строительство станций БКЛ идет самыми активными темпами.

— Общестроительная готовность станции «Текстильщики» восточного участка БКЛ составляет 85 процентов, основные монолитные конструкции выполнены на 93 процента. Это самый высокий показатель по восточному участку. Кроме того, на весь станционный комплекс организована подача основного напряжения, что дает возможность приступить к пусконаладочным работам, — рассказал заммэра.

По словам Бочкарева, станцию уже обеспечили напряжением по постоянной схеме. Идет разработка программы для проведения пусконаладочных работ, добавил он.

Кроме того, на станции продолжаются работы по монтажу технологического оборудования и его подключению к инженерным системам. В настоящий момент смонтировано уже более 70 процентов, уточнил глава строительного комплекса, добавив, что в строительстве объекта в круглосуточном режиме участвуют более 800 человек.

Генеральный директор «МИП-Строй 1» Константин Маслаков подчеркнул, что активно идет архитектурная отделка пассажирской зоны.

— Дизайн станции основан на контрасте простых по геометрии стен и пола и в то же время геометрически сложной потолочной зоны. Таким образом, потолок станет главной узнаваемой особенностью станции, — пояснил он.

Двухуровневый потолок станции будет состоять из алюминиевых панелей, на нижнем уровне встроят светильники, отметил Маслаков. По его словам, световые и пространственные решения воссоздадут геометрию ткацкого станка, что свяжет образ станции с ее названием «Текстильщики». Глава компании «МИП-Строй 1» добавил, что интерьеры станции будут выполнены в спокойных серых тонах, а для ее отделки будут использоваться светлый и темный гранит и мрамор.

Накануне строящуюся станцию «Текстильщики» осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что восточный участок БКЛ, который включает в себя четыре станции, готов на 77 процентов. Глава города заверил, что он будет введен по плану — в 2023 году.