Собянин осмотрел строящуюся станцию «Текстильщики» БКЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

— БКЛ продолжает активно строиться. Восточный участок Большой кольцевой линии включает в себя четыре станции, 10 километров. Участок готов на 77 процентов, и никаких сомнений нет, что он будет введен по плану — в 2023 году. Рядом с этими четырьмя станциями живут около полумиллиона человек, которые так или иначе будут пользоваться ими, они ощутят положительный эффект от запуска этой части Большой кольцевой линии, — сказал глава города.

Строительство восточного участка БКЛ началось в 2018 году. Здесь расположены четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики».

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что в июне начнется новый этап в строительстве Большой кольцевой линии — подключение новых станций к электросетям. В пешей доступности от новой станции «Текстильщики» проживают 49 тысяч человек.

Пассажиропоток на момент ее открытия составит около 21,3 тысячи человек в день. Основным декоративным элементом будет двухуровневый потолок, визуально напоминающий вязальный или ткацкий станок, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого Бочкарев сообщил, что в начале 2023 года может быть запущено пассажирское движение на всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена. Он отметил, что основной задачей является завершение строительных работ на оставшихся станциях БКЛ до конца года.