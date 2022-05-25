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Эксперты оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты оценили опасность приближающегося к Земле астероида
Фото: Pixabay

Самый крупный в 2022 году астероид приблизится к Земле 27 мая, сближение произойдет на расстоянии около 4 миллионов километров со скоростью 13 километров в секунду. Об этом сообщил директор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев.

При этом он отметил, что астероид не представляет опасности для жителей Земли.

— Расстояние — в десять раз дальше, чем находится Луна. Какая может быть опасность, — сказал эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Он добавил, что метеориты постоянно падают на Землю, но это небольшие объекты, они не представляют опасности.

До этого сотрудники Института прикладной математики им. М. В. Келдыша (ИМП) РАН сообщили, что астероид из группы Апполона сблизится с Землей 27 мая. Астероид можно будет увидеть даже в любительский телескоп, передает ФАН.

20 апреля ученые Гарвардского университета установили, что метеорит, упавший на Землю 8 января 2014 года, прибыл из другой звездной системы. Астролог Михаил Филоненко и ученый-астрофизик Владимир Липунов рассказали «ВМ» о значимости уникального метеорита и о последствиях его падения для жителей Земли.

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