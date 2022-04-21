Прошла любовь, упал метеорит: как появление объекта из другой звездной галактики изменило жизнь людей

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20 апреля ученые Гарвардского университета установили, что метеорит, упавший на Землю 8 января 2014 года, прибыл из другой звездной системы. Астролог Михаил Филоненко и ученый-астрофизик Владимир Липунов рассказали «Вечерке» о значимости уникального метеорита и о последствиях его падения для жителей Земли.

Редкое явление

Метеорит, которому дали кодовое имя CNEOS 2014-01-08, вспыхнул в небе над островом Манус в Папуа — Новой Гвинее и упал в Тихий океан. Информация об этом небесном теле была до недавнего времени засекречена правительством США. Ранее главный научный сотрудник Космического командования США доктор Джоэл Мозер заявил, что метеорит прилетел из-за пределов Солнечной системы. Ученые из Гарварда подтвердили это предположение, оценив вероятность межзвездного происхождения объекта в 99,999 процента.

Размер первого упавшего на Землю межзвездного метеорита составил всего 45 сантиметров. Значимость открытия оценил профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Липунов.

— Звездные тела из других солнечных систем действительно могут прилетать в нашу. Это могут быть как кометы, так и метеориты. Вероятность крайне мала, но она существует, — рассказал «Вечерке» Липунов Эксперт напомнил об открытой в 2019 году астрономом Геннадием Борисовым первой межзвездной комете.

— Открытие подобных объектов поднимает занавес над исследованиями галактики, позволяет изучить космос с новой стороны, — говорит ученый-астрофизик. — Если говорить о составе упавшего метеорита, то его изучение помогло бы узнать многое о ранней истории нашей галактики.

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Вестники разлуки

О последствиях падения уникального межзвездного объекта для жителей Земли рассказал «Вечерке» астролог и нумеролог Михаил Филоненко.

— Метеориты, кометы, астероиды — все космические объекты влияют на любовные отношения людей. Тем более если они прилетели в нашу Солнечную систему извне, — считает Михаил Филоненко. — Именно в период с восьмого февраля по середину марта 2014 года ко мне обратилось большое количество пар, которые были на грани распада. 2013-й, Год Черной Змеи, уползая, совершил последний укус — и жертвой его стал наступающий Год Лошади. Это был последний бросок ядовитой рептилии...

Астролог подчеркивает, что всплеск расставаний произошел именно по вине уникального небесного тела. Его появление в нашей звездной системе, его падение создало негативную нагрузку на людей, находившихся в отношениях. Это стало своего рода проверкой на прочность — хоть люди, конечно, и не могли догадываться о влиянии этого фактора.

— Метеорит упал недалеко от островов Папуа — Новой Гвинеи. В подобных местах, где тепло и солнечно, любовные чувства расцветают и крепнут. Но тихая любовь была разбита космическим объектом, — подытожил Михаил Филоненко.

Некоторым парам, по словам Филоненко, удалось преодолеть трудности и все-таки сойтись вновь после расставания. Эксперт утверждает, что падения метеоритов, пролеты комет и другие подобные явления, связанные с космосом, всегда происходят именно в фазы растущей и у бывающей Луны. По астрологическому календарю, который составляется каждый год, специалисты могут предсказать, на какую именно область жизни людей повлияет то или иное явление. Так что счастье, как предмет научного интереса, тоже требует верного расчета.