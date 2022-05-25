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Эксперт рассказал, где в России можно спокойно отдохнуть этим летом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт рассказал, где в России можно спокойно отдохнуть этим летом
Фото: Pexels

Руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Усманский рассказал, где и когда российские туристы могут насладиться спокойным отдыхом.

Он отметил, что наибольшая загрузка в Краснодарском крае бывает в июле и в августе. При этом, если отдыхать на курортах в этом регионе в мае, июне и сентябре, обстановка будет более спокойной.

— Однако я бы рекомендовал отправляться на отдых не в определенные месяцы, а в менее загруженном направлении. Выбирайте Крым этим летом, если хотите провести свой отпуск размеренно, — рассказал эксперт, уточнив, что пониженный спрос в данном направлении формирует отдых более высокого качества.

По словам Усманского, туристам также стоит рассмотреть в качестве места для проведения отпуска Москву и Санкт-Петербург. В этих городах наблюдается сниженная загруженность гостиничного фонда после ухода оттуда значительной доли бизнес-туризма. На этом фоне значительно снизилась стоимость номеров, подчеркнул эксперт. Так, аренда номера в 5-звездочной столичной гостинице будет стоить как в 3-звездочном отеле в Сочи, заявил Усманский.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что туристический сезон в России уже успел набрать обороты, а граждане активно бронируют поездки как за рубеж, так и внутри страны.

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