Маркетолог объяснил, почему опасно пить молоко с растительными жирами

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Роскачество обнаружило молоко с растительными жирами в девяти регионах страны. Маркетолог Владимир Козлов рассказал, насколько такое молоко опасно для здоровья.

Он пояснил, что в молоке были обнаружены фитостерины — это часть клеточного строительного материала растений.

— Это неестественное для животного молока и организма человека химическое соединение. Его избыток угнетает общее состояние здоровья и имеет ряд накопительных побочных эффектов. Другое название фитостеринов — стерол, и именно так называется один из стиральных порошков. Это соединение, которое больше используется в химической промышленности, чем в человеческом питании, — отметил эксперт в комментарии МИР 24.

Владимир Козлов отметил, что некачественная продукция была обнаружена у небольших молокозаводов. Значительную часть фальсификатов производят в Подмосковье и Краснодарском крае

Эксперт посоветовал покупать молоко известных брендов, так как они следят за качеством продукции, контролируют поставщиков и производство.

Даже в случае ухода из России компании Tetra Pak стране хватит многослойной картонной упаковки, которая, в частности, используется для молока и сока. Проблемы могут возникать только у отдельных предприятий. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский.