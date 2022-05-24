Молоко по бидонам: эксперт оценил риски дефицита картонной упаковки в России

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Даже в случае ухода из России компании Tetra Pak стране хватит многослойной картонной упаковки, которая, в частности, используется для молока и сока. Проблемы могут возникать только у отдельных предприятий, в случае если они по какой-то причине не успевают вовремя закупать такую упаковку. Об этом «Вечерней Москве» рассказал председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Петр Бобровский.

23 мая в СМИ появилась информация о том, что компания Tetra Pak приняла решение уйти из России. Источник, близкий к компании, отметил, что головной офис перестал взаимодействовать с АО «Тетра Пак». Позднее в Tetra Pak опровергли сообщения об уходе.

По словам Бобровского, тетрапак в России производит не только одноименная компания, от которой и пошло название.

— С тетрапаком такая же история, как и с копировальными аппаратами, которые все называют ксероксами. Но копировальные аппараты изготавливает не только Xerox. Вот и многослойную картонную упаковку делает не только компания Tetra Pak. Она самая известная, поэтому упаковку называют созвучно этому бренду, но есть и другие изготовители, которые делают то же самое, — объяснил собеседник «ВМ».

Эксперт отметил, что информация о надвигающемся дефиците такой упаковки не соответствует действительности: были сложности с отдельными компонентами, однако в основном они уже решены. При этом не все производители закупают упаковку у Tetra Pak, которая тем не менее продолжает работу в РФ, подчеркнул Бобровский.

Трудности с наличием упаковки могут возникать у отдельных предприятий, однако это относится к любому виду упаковки, заметил специалист.

— Проблема с любой упаковкой (неважно, с этой или какой-то другой) заключается в том, что производство покупает линию, чтобы что-то упаковывать, и эта линия настроена на конкретную упаковку. Если по каким-то причинам не удалось вовремя купить упаковку, то у предприятия будут проблемы. Это точно так же, как и с покупкой обуви человеком: если ему не удалось найти ботинки своего размера, он может купить ботинки на три размера больше, но ходить ему в них будет неудобно, — пояснил Бобровский.

Многослойная картонная упаковка имеет ряд преимуществ, однако при необходимости может быть заменена на альтернативный вариант, заметил специалист.

— Продукция в такой упаковке сохраняется в течение длительного времени. Кроме того, многослойная картонная упаковка очень легкая. Например, молоко бывает и в многослойной картонной упаковке, и в ПЭТ. В стеклянную тару его практически не льют, потому что дорого и срок годности короткий. Возможно, будут больше разливать в полимерную упаковку. Могут появиться и новые ее типы. Если на наш рынок выйдут изготовители других типов упаковки и предложат свои линии, предприятия смогут переориентироваться на них, — отметил эксперт.

По словам специалиста, необходимо предоставлять льготное финансирование предприятиям — изготовителям продукции на закупку нескольких упаковочных линий. В этом случае, если по каким-то причинам не получится вовремя купить определенный тип, продукцию продолжат упаковывать на другой линии, что позволит сохранить доступность продукции в магазинах, подытожил Бобровский.