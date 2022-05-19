Эксперт объяснил, что поможет восполнить дефицит тканей в России и урегулировать рост цен

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Генеральный директор компании по переработке одежды Евгений Садовский заявил, что отечественные переработчики текстиля лишились 85 процентов вторичного сырья из-за санкций и в стране необходимо нарастить сбор в семь раз. О том, что поможет восполнить дефицит тканей в стране и урегулировать рост цен на новые изделия, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров.

— Я считаю, что нужно приступать к государственной поддержке этого направления. Само собой люди стали более экономно относиться к новым покупкам и реже избавляться от старой одежды. На фоне повышения стоимости текстиля последует повышение стоимости вторичного сырья. Это нормальный закономерный процесс. Многие европейские игроки, которые оказывали поддержку нашей стране, ушли с рынка. Например, компания H&M. Розничная сеть бесплатно предоставляла площадки для сбора вторичного текстиля. На сегодняшний день Россия полностью лишилась коммерческой поддержки от европейских компаний. Теперь эту помощь должны предоставить наши государственные предприятия, — заявил собеседник «ВМ».

Ильдаров объяснил, почему в России до сих пор не налажен массовый сбор вторичного текстиля. Он считает, что людям требуется грамотная мотивация.

— В российском обществе не сформировалась культура по раздельному сбору мусора. Но в связи со сложившейся ситуацией это нужно срочно исправлять. У нас не принято давать старой одежде шанс быть полезной несколько раз. Мы даже на тряпки ее не использовали, просто выбрасывали. Сейчас разве что в отдельных магазинах можно встретить контейнеры для сбора одежды. А ведь это можно пропагандировать, рассказывать людям, что ненужную куртку или платье можно использовать второй раз или перерабатывать для аналогичных изделий. Нужно взращивать культуру экопотребления, — подчеркнул он.

Ильдаров также рассказал, как мотивировать людей сдавать одежду на вторичную переработку.

— Каждый россиянин должен понимать, что от его правильных действий зависит здоровое будущее следующих поколений. Также нужно рассказать, что когда мы сдаем текстиль на вторичную переработку, это удешевляет производство одежды. Если до этого нужно было покупать хлопок за границей, привозить в Россию, тратить деньги на производство, то сдача старых вещей значительно все упростит, — подчеркнул эксперт.

Специалист заключил, что полный цикл вторичной переработки на российском рынке позволит создать новые рабочие места, улучшить экологию и увеличить поступление денег в бюджет страны.