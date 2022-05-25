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Новые арт-объекты установили около Дворца бракосочетания № 4

Араз Салехов
Город
Новые арт-объекты установили около Дворца бракосочетания № 4
Фото: ЗАГС Москвы
Россия, Москва, Бутырская улица, 17 Карта всех событий

Специалисты установили арт-объекты для фотосессий молодоженов на благоустроенной территории около Дворца бракосочетания № 4, а также во внутреннем уличном пространстве. Об этом в среду, 25 мая, рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

— Дворец бракосочетания № 4 считается самым большим в Москве. Теперь для молодоженов открылись еще две зоны для фотосессий. Во внутреннем дворике установлен арт-объект в виде контура сердца, где молодожены смогут сделать свадебные снимки вдвоем или с гостями церемонии. В уличной зоне также высажены кусты сирени, которые создадут гармоничный фон для фотографий, — говорится в сообщении.

Помимо этого, еще одна композиция из цветов в виде сердца расположилась на благоустроенной территории рядом с дворцом бракосочетания. Декоративная конструкция во внутреннем дворике выполнена в форме контура сердца, состоящего из 13 панелей. Арт-объект, как уточняется, изготовлен из стали.

В среду, 11 мая, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о начале строительства особого ЗАГСа в виде свадебных колец в столичном районе Митино. В качестве элементов отделки были использованы вертикальные ребристые панели и ажурные решетки на окнах.

ЗАГСы арт-инсталляция Москва
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