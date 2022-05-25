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Эксперты дали советы по выбору качественного соевого соуса

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы по выбору качественного соевого соуса
Фото: Соцсети

Эксперты рассказали, как выбрать качественный соевый соус. В кулинарии его используют для маринадов при приготовлении рыбы, мяса, овощей. Особенно популярен он в азиатской кухне — китайской, японской, корейской.

Для начала следует изучить состав соевого соуса, который должен быть написан на упаковке. Шрифт при этом должен быть хорошо читаемым. Самый качественный и вкусный соевый соус готовится методом натурального брожения. Он должен состоять исключительно из бобов сои, пшеницы, соли и воды. В нем не будет ароматизаторов, усилителей вкуса, подсластителей, красителей.

Стоит покупать продукт, который выпускают известные и хорошо зарекомендовавшие себя производители. Для таких брендов важна репутация, и они не будут выпускать некачественный продукт.

Покупать соевый соус лучше в прозрачной таре — так проще рассмотреть его цвет. Темный соус будет более насыщенным по вкусу, передает издание «Профиль».

В России начинается шашлычный сезон. И, наверное, в каждой семье имеется свой секрет приготовления этого аппетитного блюда. «Вечерняя Москва» узнала, как лучше всего мариновать мясо, чтобы после жарки оно долго оставалось сочным и не теряло своих вкусовых качеств.

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