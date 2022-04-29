Как приготовить маринад для шашлыка

Сочно до безобразия: шеф-повар назвал пять лучших рецептов маринада для шашлыка
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С приходом майских праздников в России начинается шашлычный сезон. И, наверное, в каждой семье имеется свой секрет приготовления этого аппетитного блюда. «Вечерняя Москва» узнала, как лучше всего мариновать мясо, чтобы после жарки оно долго оставалось сочным и не теряло своих вкусовых качеств.
Лук и масло
По словам шеф-повара Алексея Иванова, чтобы получить хороший маринад, необходимо много лука.
— Репчатый лук смягчает шашлык и делает его сочным. Блюдо получается более пикантным, если добавить измельченный лук и смешать его с мясом, — рассказал эксперт.
Итак, для сочного рецепта шашлыка понадобится:
- 1 килограмм мяса (говядина, свинина, птица или баранина)
- две большие луковицы
- соль по вкусу, перец
- 50 граммов подсолнечного масла
Мясо необходимо посолить и поперчить, затем нарезать одну луковицу, мелко ее измельчить, а потом добавить в маринад.
— Смешайте руками содержимое, чтобы каждый кусочек мяса пропитался луковыми частицами. Затем следует взять 25–30 граммов подсолнечного или оливкового масла и полить все ингредиенты сверху, после чего следует все вновь замиксовать, — пояснил шеф-повар.
Эксперт отметил: если выбранное вами мясо и без того достаточно жирное, то добавлять масло не нужно. Вторую луковицу нужно нарезать крупными кольцами, отделить их друг от друга и добавить в маринад. Все содержимое следует еще раз тщательно смешать, а затем накрыть пищевой пленкой и мариновать четыре часа, а лучше всю ночь.
Готовое блюдо порадует даже самых изысканных гурманов своим ароматом и вкусом.
Томатный сок
Рецепт шашлыка с соком томатов особо технологически не отличается от классических вариантов приготовления маринада.
Для блюда понадобится:
- килограмм любого мяса
- растительное масло
- репчатый лук
- томатный сок
- приправа для шашлыка
Мясо нужно нарезать кусочками, луковицу — полукольцами, а потом смешать все с солью и приправой для шашлыка. Полученную массу следует залить томатным соком и перемешать. Нужно полностью покрыть мясо напитком, чтобы избежать кислого привкуса. Если мариновать мясо в таком формате около шести часов, то блюдо получится сочным, а мясо само будет отходить от костей, добавил шеф-повар.
Греческий маринад
Данный способ лучше всего подходит для мяса птицы, поэтому лучше использовать курицу.
Для рецепта понадобится:
- 600 граммов филе
- 200 граммов йогурта без добавок
- две чайные ложки соли и черного перца
- столовая ложка нарезанной зелени петрушки
- 2–3 зубчика чеснока, измельченных любым способом
- при желании можно также использовать щепотку копченой паприки
Мясо нужно нарезать на кусочки размером 3 на 3 сантиметра, чтобы в дальнейшем приготовить из него шашлычки:
— В миску отправляем 200 граммов йогурта без добавок. Если нет йогурта, замените на густой кефир, мацони или сметану. Сюда же следует положить все перечисленные ингредиенты и смешать, после этого добавить нарезанное филе, перемешать так, чтобы все кусочки оказались в маринаде. Мариновать не меньше 10–12 часов.
Филе нужно переложить в вакуумный контейнер и убирать в холодильник, где оно может храниться до пяти дней без потери качества.
— Маринованное таким образом филе можно приготовить на шпажках, шампурах (если объем мяса больше), методом запекания в духовке или обжарки на сковороде. Благодаря йогурту у вас получится мясо с красивой корочкой, — рассказал Иванов.
Азиатский маринад
Для рецепта шашлыка по-азиатски понадобится:
- мясо говядины или баранины 1,5–2 килограмма
- репчатый лук — две штуки
- сок одного лимона
- соль, черный и красный перец (по вкусу)
- 2–3 чайные ложки соевого соуса
- газированная вода (1–1,5 стакана из расчета на два килограмма мяса)
Мясо, предупреждает эксперт, нужно томить в маринаде около 12 часов.
Рыбный маринад с зирой
Для этого блюда понадобится:
- филе сома — один килограмм
- чайная ложка кумина (зира)
- чайная ложка соли, молотого кориандра, черного молотого перца и паприки
Шеф-повар рассказал, что для приготовления необходимо взять филе, порезать его на кусочки приблизительно размером 4 на 5 сантиметров. Паприку, кориандр, зиру, соль и свежемолотый черный перец нужно растолочь в ступке. Затем рыбу необходимо нанизать на шампуры, поставить на огонь и обсыпать специями каждую сторону. Жарить филе нужно до хрустящей корочки, заключил Иванов.