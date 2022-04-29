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Сочно до безобразия: шеф-повар назвал пять лучших рецептов маринада для шашлыка

Рафаэль Залян

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Как приготовить маринад для шашлыка
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

С приходом майских праздников в России начинается шашлычный сезон. И, наверное, в каждой семье имеется свой секрет приготовления этого аппетитного блюда. «Вечерняя Москва» узнала, как лучше всего мариновать мясо, чтобы после жарки оно долго оставалось сочным и не теряло своих вкусовых качеств.

Лук и масло

По словам шеф-повара Алексея Иванова, чтобы получить хороший маринад, необходимо много лука.

— Репчатый лук смягчает шашлык и делает его сочным. Блюдо получается более пикантным, если добавить измельченный лук и смешать его с мясом, — рассказал эксперт.

Итак, для сочного рецепта шашлыка понадобится:

  • 1 килограмм мяса (говядина, свинина, птица или баранина)
  • две большие луковицы
  • соль по вкусу, перец
  • 50 граммов подсолнечного масла

Мясо необходимо посолить и поперчить, затем нарезать одну луковицу, мелко ее измельчить, а потом добавить в маринад.

— Смешайте руками содержимое, чтобы каждый кусочек мяса пропитался луковыми частицами. Затем следует взять 25–30 граммов подсолнечного или оливкового масла и полить все ингредиенты сверху, после чего следует все вновь замиксовать, — пояснил шеф-повар.

Эксперт отметил: если выбранное вами мясо и без того достаточно жирное, то добавлять масло не нужно. Вторую луковицу нужно нарезать крупными кольцами, отделить их друг от друга и добавить в маринад. Все содержимое следует еще раз тщательно смешать, а затем накрыть пищевой пленкой и мариновать четыре часа, а лучше всю ночь.

Готовое блюдо порадует даже самых изысканных гурманов своим ароматом и вкусом.

Томатный сок

Рецепт шашлыка с соком томатов особо технологически не отличается от классических вариантов приготовления маринада.

Для блюда понадобится:

  • килограмм любого мяса
  • растительное масло
  • репчатый лук
  • томатный сок
  • приправа для шашлыка

Мясо нужно нарезать кусочками, луковицу — полукольцами, а потом смешать все с солью и приправой для шашлыка. Полученную массу следует залить томатным соком и перемешать. Нужно полностью покрыть мясо напитком, чтобы избежать кислого привкуса. Если мариновать мясо в таком формате около шести часов, то блюдо получится сочным, а мясо само будет отходить от костей, добавил шеф-повар.

Греческий маринад

Данный способ лучше всего подходит для мяса птицы, поэтому лучше использовать курицу.

Для рецепта понадобится:

  • 600 граммов филе
  • 200 граммов йогурта без добавок
  • две чайные ложки соли и черного перца
  • столовая ложка нарезанной зелени петрушки
  • 2–3 зубчика чеснока, измельченных любым способом
  • при желании можно также использовать щепотку копченой паприки

Мясо нужно нарезать на кусочки размером 3 на 3 сантиметра, чтобы в дальнейшем приготовить из него шашлычки:

— В миску отправляем 200 граммов йогурта без добавок. Если нет йогурта, замените на густой кефир, мацони или сметану. Сюда же следует положить все перечисленные ингредиенты и смешать, после этого добавить нарезанное филе, перемешать так, чтобы все кусочки оказались в маринаде. Мариновать не меньше 10–12 часов.

Филе нужно переложить в вакуумный контейнер и убирать в холодильник, где оно может храниться до пяти дней без потери качества.

— Маринованное таким образом филе можно приготовить на шпажках, шампурах (если объем мяса больше), методом запекания в духовке или обжарки на сковороде. Благодаря йогурту у вас получится мясо с красивой корочкой, — рассказал Иванов.

Азиатский маринад

Для рецепта шашлыка по-азиатски понадобится:

  • мясо говядины или баранины 1,5–2 килограмма
  • репчатый лук — две штуки
  • сок одного лимона
  • соль, черный и красный перец (по вкусу)
  • 2–3 чайные ложки соевого соуса
  • газированная вода (1–1,5 стакана из расчета на два килограмма мяса)

Мясо, предупреждает эксперт, нужно томить в маринаде около 12 часов.

Рыбный маринад с зирой

Для этого блюда понадобится:

  • филе сома — один килограмм
  • чайная ложка кумина (зира)
  • чайная ложка соли, молотого кориандра, черного молотого перца и паприки

Шеф-повар рассказал, что для приготовления необходимо взять филе, порезать его на кусочки приблизительно размером 4 на 5 сантиметров. Паприку, кориандр, зиру, соль и свежемолотый черный перец нужно растолочь в ступке. Затем рыбу необходимо нанизать на шампуры, поставить на огонь и обсыпать специями каждую сторону. Жарить филе нужно до хрустящей корочки, заключил Иванов.

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