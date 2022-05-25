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Тренды-2022: стилист Влад Лисовец рассказал, какой наряд выбрать на выпускной

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
В чем пойти на выпускной
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Совсем скоро тысячи российских школьников отметят выпускной. Каждый из них хочет выглядеть незабываемо в этот день. Стилист Влад Лисовец рассказал «Вечерней Москве», в чем лучше всего отправиться на выпускной бал.

— Я советую девушкам обратить внимание на полупрозрачные ткани с легким поблескиванием и принтом, потому что они сейчас — абсолютный тренд. Выбирайте нежные цвета, например, лимонный, розовый, бледно-голубой, салатовый. Фасон платья не должен быть громоздким. Рекомендую выбрать длинное, обязательно ниже колен или совсем короткое. Мини в этом году на пике популярности, как и глубокое декольте, — отметил стилист.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
2/5
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
3/5
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
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Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Лисовец также отметил, что сейчас особенно актуальны модели 70-х и начала 80-х годов прошлого века, и объяснил, как выбрать винтажное платье и выглядеть максимально современно:

— За основу лучше брать нежные ретронаряды. Не исключаем и бижутерию, которая должна сделать наряд более актуальным, чтобы не выглядеть совсем старомодно.

Завершением образа станет легкая свободная укладка. Стилист рекомендует сделать ее нарочито небрежной, так как тяжелые локоны и «ведро» лака — это отголоски прошлого.

Влад Лисовец дал советы и для молодых людей, которые хотят выглядеть стильно на своем выпускном:

— Парни могут надеть бархатные пиджаки. Актуальны брюки и пиджак не из одного костюма. Также можно вместо рубашки выбрать футболку, чтобы выглядеть современно.

Кроме того, в моду постепенно возвращается лаковая обувь. Однако с ней нужно быть очень аккуратным, предупредил стилист.

— Лак сочетайте с современным кроем костюма, как будто вам чуть великоваты брюки. Именно тогда это будет смотреться логично. Приталенных пиджаков и укороченных брюк лучше вообще избегать, они откидывают моду на 10 лет назад, — порекомендовал Лисовец. — А если вы боитесь ошибиться с выбором мужского выпускного наряда, то остановитесь на классическом костюме и не прогадаете.

Также беспроигрышный вариант для парней — это брюки, рубашка, а сверху бомбер, заключил стилист.

Мода стиль Владислав Лисовец
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