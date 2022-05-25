Участники «Московского долголетия» прошли 2,5 километра во Всемирный день скандинавской ходьбы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Свыше 3000 участников «Московского долголетия» прошли 2,5 километра во Всемирный день скандинавской ходьбы. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Во Всемирный день скандинавской ходьбы 3245 москвичей старшего поколения приняли участие в массовом заходе. Для нас это не только первое общегородское мероприятие после пандемии COVID-19, но и старт к возрождению проекта, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Напомним, что мероприятие прошло во всех округах столицы, а больше всего участников собралось в парке «Яуза» в Северо-Восточном административном округе — 370 человек, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 4 мая, рассказала о начале летнего сезона проекта «Московское долголетие» в текущем месяце. По ее словам, свыше тридцати тысяч горожан преклонного возраста смогут заниматься гимнастикой, футболом и другими активностями.