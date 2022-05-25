Москва сдаст в аренду два участка под размещение спорткомплексов в ТиНАО

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, посёлок Толстопальцево Карта всех событий

Столица сдаст в аренду два участка в Троицком и Новомосковском административных округах общей площадью 7,2 тысячи квадратных метров для строительства некапитальных спортивных объектов. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Земельные участки под размещение физкультурно-оздоровительных комплексов пользуются популярностью у инвесторов. Сегодня для аренды предлагается два участка в ТиНАО, договоры с победителями торгов будут заключены на 49 лет, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом заммэра добавил, что назначение земельных участков даст возможность инвестору выбрать любой из 25 видов спортивных объектов, среди которых физкультурно-оздоровительные комплексы со спортзалами, теннисными кортами, катками, бассейнами, а также поля для футбола или бейсбола.

Первый объект расположен в поселке Толстопальцево, второй — в поселке Фабрики имени 1 Мая. Принятие заявок пройдет до 10 июня, а аукционы состоятся 15 июня, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, столица проведет торги, в ходе которых сдаст в аренду два участка под капитальное строительство культурно-досуговых центров на юге и юго-западе города.