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Фитнес-тренер развеял миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов в день

Анастасия Колоскова
Общество
Фитнес-тренер развеял миф о необходимости проходить 10 тысяч шагов в день
Фото: Pexels

Популярное мнение о том, что человеку для сохранения здоровья необходимо проходить 10 тысяч шагов в день, является не более чем мифом. Такое заявление сделал фитнес-тренер Роб Артур.

По его словам, ходьба на самом деле считается одним из эффективных и доступных видов активности, но добиться оздоровительного эффекта можно и при более короткой прогулке.

— Всего 20–25 минут ходьбы положительно повлияют на наш сон. Более того, исследования показали, что, если каждый день мы будем ходить минимум 20 минут, мы уменьшим риск внезапной смерти и обеспечим себе прилив энергии, — объяснил эксперт.

Тренер отметил, что зацикливание на числе совершенных шагов является заблуждением, которое придумали для рекламы электронных гаджетов. Он обратил внимание на данные исследования, которое проводилось в 2019 году и показало, что положительный эффект от ходьбы нивелируется после определенного количества шагов. Это позволило сделать вывод, что полуторачасовые прогулки менее полезны для здоровья, чем 30-минутные, передает «Москва 24».

Учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта Никита Калинин ранее рассказал, как приступить к занятиям бегом. Он рекомендовал начать с обычных прогулок, это поможет выработать привычку. При этом необязательно наличие специальной экипировки.

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