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Москвич хранил в квартире боеприпасы времен ВОВ

Елена Самойлова
Происшествия
Москвич хранил в квартире боеприпасы времен ВОВ
Фото: moscow-live

Столичные полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, 46-летнего мужчину задержали в районе Люблино. Для проверки информации в его квартире был проведен обыск, где сотрудники обнаружили части боеприпасов.

Проведенная экспертиза показала, что среди предметов был запал от ручной гранаты. Сам задержанный пояснил, что нашел оружие при раскопках в одном из регионов России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В начале марта еще один любитель раскопок стал фигурантом уголовного дела из-за найденной коллекции оружия.

Оружие Район Люблино Полиция
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