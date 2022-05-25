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СМИ: Российские ретейлеры начали закупать гаджеты по параллельному импорту

Полина Долганова
Общество
СМИ: Российские ретейлеры начали закупать гаджеты по параллельному импорту
Фото: Depositphotos

Отечественные ретейлеры начали закупать технику по параллельному импорту. Об этом стало известно в среду, 25 мая.

Уточняется, что в первых партиях закупленной техники не наблюдается продукции компании Apple.

Так, например, магазин «М.Видео» начал закупать товары без согласия правообладателей.

При этом руководство магазина отметило, что видит «серьезные риски» относительно закупки техники Apple.

По данным некоторых источников, спрос на продукцию компании можно удовлетворить за счет поставок, которые были сделаны до февраля 2022 года.

Также стало известно, что в настоящее время продавцы ведут переговоры с Ираном, где продукция Apple доступна, несмотря на запрет компании, передает газета «Известия».

Во вторник, 10 мая, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство готово оперативно реагировать на обращения от зарубежных компаний, попавших под параллельный импорт, об их исключении из перечня. По его словам, исключение компаний из данного перечня будет зависеть лишь от них.

гаджеты техника Импорт
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