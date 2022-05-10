Мантуров: Зарубежные бренды не просили об исключении из перечня параллельного импорта

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Министерство промышленности и торговли РФ готово оперативно реагировать на обращения от зарубежных компаний, попавших под параллельный импорт, об их исключении из перечня. Об этом во вторник, 10 мая, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

— Из тех, кто уже в списке, пока нет, — заявил министр.

Глава ведомства отметил, что исключение компаний из данного перечня будет зависеть лишь от них, сообщает РИА Новости.

Напомним, что параллельный импорт появился в России для сдерживания роста цен на импортные товары. В ведомстве уточнили, что это произойдет благодаря конкуренции со стороны неофициальных импортеров в поставках товаров в страну

На прошлой неделе Минпромторг РФ утвердил перечень товаров, разрешенные для параллельного импорта в Россию. Всего в списке насчитывается 96 позиций, среди них — медицинские и музыкальные инструменты, часы Apple, игровые приставки Xbox и косметические товары.

В конце марта министр промышленности и торговли заявил, что логистические цепочки в стране получится перестроить в течение трех-шести месяцев. По его словам, срок зависит от конкретной отрасли.