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Пожар произошел в квартире на западе Москвы

Елена Самойлова
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Пожар произошел в квартире на западе Москвы
Фото: РИА Новости / Владимир Буров
Россия, Москва, Кунцевская улица, 13/6 Карта всех событий

Пожар произошел в квартире многоэтажного дома № 13/6 по Кунцевской улице в Москве. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», внутри квартиры не было людей, однако спасатели обнаружили три очага возгорания.

— Вероятно, была попытка поджога, — пояснил источник.

Также на улице возле дома обнаружены двое пострадавших.

Накануне, 24 мая, на территории храма Петра и Павла на Солдатской улице загорелась хозяйственная постройка.

Западный административный округ (ЗАО) многоквартирный дом Пожары
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