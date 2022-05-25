СК возбудил уголовное дело из-за пожара на Кунцевской улице

Фото: Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Россия, Москва, Кунцевская улица, 13/6 Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара на Кунцевской улице. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, около дома, в котором произошло возгорание, были обнаружены тела двух братьев с травмами, характерными при падении с высоты. А при вскрытии квартиры на 17-м этаже выяснилось, что мужчины заранее подвинули к двери бытовой прибор, заблокировав тем самым вход.

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По факту обнаружения тел возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования данного дела.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме 13/6 на Кунцевской улице. В квартире обнаружили три очага возгорания: предположительно, была попытка поджога жилища.