Теннисист Рублев оценил свои шансы на победу на «Ролан Гаррос»

Теннисист Андрей Рублев, один из спортсменов игравших в полуфинале, поблагодарил болельщиков / Фото: twitter.com/AndreyRublev97/media

Теннисист Андрей Рублев выиграл свой первый матч со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:4 на турнире «Ролан Гаррос. После матча он рассказал о своей форме и оценил шансы дойти до финала турнира.

По словам спортсмена, успешное выступление не всегда зависит от физической формы.

— В моем случае не от этого зависит успех. Он зависит от меня самого, от моей головы. Хорошо зная себя самого я понимаю, что могу проиграть кому угодно и все зависит от того как я смогу управлять своей головой. Если мне ее удастся направить в правильном направлении, то может случиться много хорошего, — отметил Рублев в комментарии изданию argumenti.ru

Он добавил, что корты на турнире очень быстрые и в ходе матча происходит больше количество ударов на вылет.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев (вторая ракетка мира) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.