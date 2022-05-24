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Даниил Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Евгений Белоусов
Спорт
Даниил Медведев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Фото: РИА Новости

Российский теннисист Даниил Медведев (вторая ракетка мира) вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

Медведев обыграл аргентинца Факундо Багниса со счетом 6:2, 6:2, 6:2. Он выполнил 12 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 13.

Эта победа стала для россиянина первой после операции по удалению грыжи. До этого Медведев пять раз играл на Открытом чемпионате Франции. Четыре раза он проигрывал в первом же раунде. Лишь в прошлом году Медведев сумел дойти до четвертьфинала.

20 апреля стало известно, что российским теннисистам запретили участвовать в международном Уимблдонском турнире 2022 года. По словам председателя Всеанглийского клуба Яна Хьюитта, были также рассмотрены альтернативные меры.

Однако организаторы турнира пришли к выводу, что другого варианта, кроме как запретить участие спортсменам из Белоруссии и России, нет. 1 марта Международная федерация тенниса (ИТФ) отменила все турниры в России под своей эгидой из-за спецоперации на Украине.

Даниил Медведев Россия Теннис
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