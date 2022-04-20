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Российским теннисистам запретили участвовать в «Уимблдоне»

Евгений Белоусов

Спорт
Российским теннисистам запретили участвовать в «Уимблдоне»
Фото: Unsplash

Российским теннисистам запретили участвовать в международном Уимблдонском турнире 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе турнира в среду, 20 апреля.

Уточняется, что такое решение было вызвано проведением России специальной военной операции на Украине.

— Мы намерены, с глубоким сожалением, отклонить заявки российских и белорусских игроков на Чемпионат 2022 года, — говорится в сообщении.

По словам председателя Всеанглийского клуба Яна Хьюитта, были также рассмотрены какие-нибудь альтернативные меры. Однако организаторы турнира пришли к выводу, что другого варианта, кроме как запретить спортсменам из Белоруссии и России участвовать, нет.

— Если обстоятельства существенно изменятся в период с настоящего момента по июнь, мы рассмотрим и отреагируем соответствующим образом, — заключили в пресс-службе.

1 марта Международная федерация тенниса (ИТФ) отменила все турниры в России под своей эгидой из-за операции на Украине.

В тот же день России запретили участвовать в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) из-за обстановки на Украине. Дальнейшие решения будут приняты 25 марта на центральном совете, уточнили в федерации. ФИБА выразила надежду, что в ближайшее время восторжествует мир.

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