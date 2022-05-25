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Пассажирка такси оставила новорожденного ребенка в автомобиле

Елена Самойлова
Происшествия
Пассажирка такси оставила новорожденного ребенка в автомобиле
Фото: Pexels
Россия, Москва, Большой Дровяной переулок Карта всех событий

Пассажирка такси оставила своего новорожденного ребенка в автомобиле. Об этом в среду, 25 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По предварительным данным, женщина вышла из такси около дома 14 в Большом Дровяном переулке и не успела забрать малыша из салона.

Информация о забытом младенце была передана всем экипажам ДПС, но мужчина за рулем такси сам вернулся по адресу матери и вернул ей ребенка.

Водитель пояснил, что сперва тоже не обратил внимания на то, что он остался в салоне после завершения поездки.

Накануне, 24 мая, еще один пассажир такси попался, когда вез с собой почти килограмм наркотика.

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