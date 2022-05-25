Директор Института лингвистики РГГУ назвал главный плюс болонской системы высшего образования

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Болонскую систему образования не нужно отменять в России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил директор Института лингвистики РГГУ, кандидат филологических наук Игорь Исаев.

— Я думаю, что нет необходимости отказываться от болонской системы в России. Мы только недавно сформировали нормальные бакалаврские программы. Если их сейчас начать переделывать под специалитет, то россияне будут крайне недовольны. Эта перестройка никому не нужна, — сказал эксперт.

Собеседник «ВМ» добавил, что болонская система образования позволяет человеку изменить направление обучения в магистратуре, если он изначально ошибся с выбором специальности. В этом ее огромное преимущество.

— Болонская система удобна тем, что человек имеет возможность в течение четырех лет получать базовое образование, а в магистратуре выбрать себе индивидуальную траекторию обучения. Например, вы были лингвистом-переводчиком по бакалавриату, а на следующей ступени можете добрать знания по компьютерной лингвистике. Это позволяет данной системе быть более гибкой, чем специалитет. Однако важно понимать, правильно ли человек выбрал свою специальность или ошибся. Для тех, кто уверен, лучше учиться на специалитете. А для тех, кто идет неосознанно, а таких очень много, лучше окончить бакалавриат, а потом магистратуру, — сказал он.

Исаев уверен, что в России не нужна своя уникальная система образования.

— Мы не сможем создать уникальную систему образования в стране. Она должна быть интернациональной. Российский физик обязан хорошо понимать, что делает его коллега в Англии. Именно для этого нужно высшее образование. Все методики изучения должны быть международными, чтобы иметь высокий уровень и статус в других странах, а не только в России, — подытожил эксперт.

Доктор экономических наук, проректор РАНХиГС Андрей Марголин, в свою очередь, наоборот, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» о необходимости вернуть в вузы систему специалитета.